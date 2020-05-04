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GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Sporting Lizbon, Abdoulay Diaby için 5 milyon Euro istedi
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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Sporting Lizbon, Abdoulay Diaby için 5 milyon Euro istedi

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Son dakika transfer haberleri | Sporting Lizbon, Abdoulay Diaby için 5 milyon Euro istedi
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Beşiktaş'ta performansıyla hayal kırıklığı yaratan Diaby'e Belçika ekibi Standard Liege talip oldu. Sporting Lizbon, Malili futbolcunun bonservisi için 5 milyon Euro istedi.

Portekiz gazetesi Record'a göre; Belçika ekibi Standard Liege'in hocası Michel Preud'homme, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen eski öğrencisi Abdoulay Diaby'yi kadrosunda görmek istedi ancak beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

Portekiz devi Sporting Lizbon, Malili futbolcu için 5 milyon Euro talep etti. Diaby, Beşiktaş'taki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. (Takvim)

Son dakika transfer haberleri | Sporting Lizbon, Abdoulay Diaby için 5 milyon Euro istedi

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