Son dakika transfer haberleri | Sporting Lizbon, Abdoulay Diaby için 5 milyon Euro istedi

Portekiz gazetesi Record'a göre; Belçika ekibi Standard Liege'in hocası Michel Preud'homme, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen eski öğrencisi Abdoulay Diaby'yi kadrosunda görmek istedi ancak beklemediği bir yanıtla karşılaştı.

Portekiz devi Sporting Lizbon, Malili futbolcu için 5 milyon Euro talep etti. Diaby, Beşiktaş'taki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. (Takvim)





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