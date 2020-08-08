Son Dakika Transfer Haberleri | Serie A ekibi Benevento'dan Galatasaray'a Belhanda teklifi!
Serie A'nın yeni ekibi Benevento'nun Belhanda için teklif yaptığı ancak Galatasaray'ın olumsuz yanıt verdiği belirtildi.
Galatasaray'da geleceği belirsiz isimlerden biri olan Younes Belhanda'ya talip çıktı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Benevento, Faslı futbolcu için Galatasaray'a 2 milyon euroluk teklif yaptı.
GALATASARAY 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Sarı-kırmızılıların teklifi reddettiği ve Belhanda için en az 5 milyon euro istediği kaydedildi.
30 yaşındaki oyuncu için Benevento'nun dışında Sampdoria'nın da ilgisinin olduğu vurgulandı.
Galatasaray ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Belhanda, geçtiğimiz sezon 33 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
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