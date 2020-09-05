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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Leipzig'ten flaş Alexander Sörloth açıklaması!
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Haber Giriş: 05.09.2020 - 21:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Leipzig'ten flaş Alexander Sörloth açıklaması!

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Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Alexander Sörloth'un transfer durumu hakkında itirafta bulundu.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve ismi Leipzig ile anılan Alexander Sörloth için flaş bir açıklama geldi.

Sörloth ile ilgilendiklerini doğrulayan Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Alexander Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayacak bir oyuncu. Geçen sezon çok fazla gol attı. Bu istatistiklerini Bundesliga'da da tekrarlayabilirse bu muhteşem olur. Sörloth dışında diğer adaylara da bakıyoruz. Ancak, sonuçta listemizde 50 oyuncu falan yok. Bu koşullar altında Sörloth'un diğer adaylara göre biraz daha pahalı olmasının nedeni de bu" dedi.

Alman basınında BILD, Leipzig'in Trabzonspor'un talep ettiği 20 milyon euroluk bonservis ücretini yüksek bulduğunu yazdı.

Norveçli santrfor, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

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