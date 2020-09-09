Son dakika transfer haberleri | Josef de Souza, Beşiktaş'ta

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Spor Arena - İsmail Er | Ve Beşiktaş, transferde gaza bastı. Dünyanın dört bir yanında futbolcu arayışını sürdüren siyah beyazlı kulüpte son 24 saatte önemli gelişmeler yaşandı. Forvet, sağ bek ve orta sahaya takviye yapmayı kararlaştıran yönetim, eski Fenerbahçeli Josef De Souza’nın transferini bitirmeyi başardı.

Beşiktaş’ın transfer çalışmalarında son 24 saatte yaşananlar şöyle:

SERGEN YALÇIN ONAY VERMİŞTİ

Bonservisi elinde olan ve Türkiye’de oynamayı çok isteyen Josef de Souza ile masaya oturuldu ve anlaşma sağlandı. Sambacı orta saha ile 1+1 yıllık sözleşmede el sıkışıldı. Teknik direktör Sergen Yaçın’ın da onay verdiği Josef de Souza, 2 yıl sonra Türkiye’ye dönmüş olacak.

GOLCÜ TRANSFERİ VIDA VE LENS'E BAĞLI

Takımın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan Domagoj Vida (3 milyon Euro) ve Jeremain Lens’e (2.2 milyon Euro) ‘Ya ücretinizi indirin ya da takım bulun’ teklifini yapan siyah beyazlı yönetim, iki ismin de satılması durumunda Hırvat Nikola Kalinic veya Mario Mandzukic’den birini satın alma yoluyla transfer edilecek. Bu mümkün olmadığı takdirde Alanya ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse alınacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, iki golcüden biri gelse dahi Cisse’nin transfer edilmesini talep ediyor.

ZE LUIS TRANSFERİ BEKLEMEDE

Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği Ze Luis için Porto olumsuz bir tutum içerisinde. Geçen yıl 10.75 milyon Euro’ya satın aldığı futbolcuyu kiralamayı düşünmeyen Portekiz kulübü, bonservis için kapıyı 9 milyon Euro’dan açtı. Beşiktaş ise teklifinde ısrar etti. Bu transfer şimdilik beklemeye alındı.

NAZIM SANGARE İÇİN TAKAS TEKLİFİ

Sağ bek adayları listesinde yer alan Nazım Sangare için Antalya ile bonservis pazarlığına oturma kararı alan yönetim, takas teklifinde bulunacak. Takasta Tyler Boyd ve Umut Nayir gibi isimlerin kullanılması bekleniyor.

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