Son Dakika Transfer Haberleri | Jose Sosa'nın menaje'i İstanbul'da! Galatasaray ve Trabzonspor...

Transfer döneminin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Jose Sosa'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Jose Sosa'nın menajeri İstanbul'a geldi.

Arjantinli yıldız ile hem Fenerbahçe hem Trabzonspor sözleşme imzalamak istiyor.