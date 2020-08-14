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Haber Giriş: 14.08.2020 - 00:51,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Jose Sosa'nın menaje'i İstanbul'da! Galatasaray ve Trabzonspor...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Jose Sosa'nın menaje'i İstanbul'da! Galatasaray ve Trabzonspor...
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ve Trabzonspor'un yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği Jose Sosa'nın menajeri İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Jose Sosa'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Jose Sosa'nın menajeri İstanbul'a geldi.

Arjantinli yıldız ile hem Fenerbahçe hem Trabzonspor sözleşme imzalamak istiyor.

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