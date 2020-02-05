Son dakika transfer haberleri | John Roberson Galatasaray Doğa Sigorta'da

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız sezon ortasında kadrosunu takviye etmek için yaptığı çalışmalar kapsamında Birleşik Amerikalı oyuncu John Roberson'la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Oyuncumuza Galatasaray Doğa Sigorta’ya hoş geldin der, sezonun kalan bölümünde formamız altında başarılar dileriz." ifadelerini yer verildi.

1.80 boyunda ve 31 yaşındaki oyuncu, guard pozisyonunda görev alıyor.

Son olarak Avustralya'nın South East Melbourne Phoenix takımında forma giyen ABD'li oyuncu 20.7 sayı, 5.4 asist, 2.1 ribauntla ortalamalarıyla oynarken, %45'le maç başına 4.1 üçlük isabeti bulmayı başardı.

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