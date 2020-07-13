Son Dakika Transfer Haberleri | İkinci Mert Hakan vakası! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Alpaslan Öztürk savaşı...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Mert Hakan Yandaş transferinden sonra bu kez de Alpaslan Öztürk savaşı yaşanıyor. Yeni yapılanma içerisine olan Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun hedefinde Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu Alpaslan Öztürk var.

İzmir'in sarı kırmızılı ekibi ile temasa geçen Emre Belözoğlu tecrübeli futbolcu için pazarlık masasına oturdu.Galatrasaray'da da ikinci başkan Abdürrahim Albayrak da bu transferi bitirebilmek için imkanları seferber etmiş durumda. Göztepe ile görüşme gerçekleştiren Albayrak bu transferde Fenerbahçe'nin bir adım önüne geçti. Hafta sonu İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Göztepe maçından sonra Abdürrahim Albayrak bu transfere son noktayı koymaya çalışacak.

Bonservis bedeli belli oldu

Emre Belözoğlu da Alpaslan Öztürk transferinin peşini bırakmıyor. Kulübün imkanları doğrultusunda hareket eden Emre Belözoğlu tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe forması giydirmeye kararlı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Alpaslan Öztürk'e daha önce dört büyüklerin istemesi halinde transferinde yardımcı olacağının sözünü verdiği öğrenilirken bonservis bedeli olarak 750 bin Euro belirlendiği öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcunun da 750 bin-800 bin Euro veren kulübe imza atabileceği edinilen bilgiler arasında. Tecrübeli orta saha oyuncusu ile Galatasaray daha yakın temas kurmuş durumda. Fenerbahçe'den henüz teklif gitmese de sarı lacivertlilerin daha yüksek bir ücret önermeye hazırlandığı belirtiliyor. Alpaslan'ın da gönlünün Fenerbahçe'de oynamaktan yana olduğu öğrenildi. Alpaslan Öztürk'ün Sözleşmesi Göztepe ile Haziran 2021'de sona eriyor.

Alpaslan Öztürk kimdir?

Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğan Alpaslan Öztürk futbola İngiltere'nin Birmingham City kulübünün altyapısında başladı. Oradan da Belçika'nın Beerschot AC takımının altyapısına girdi. Beerschot'tan Belçika'nın güçlü ekiplerinden Standard Liège'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu 2014 yılında Kasımpaşa'ya kiralandı. Türkiye Ümit Milli Takımında da forma giyen Alpaslan, bir sezon sonra da Eskişehirspor'a kiralık gitti.

Ocak 2017 devre arası transfer döneminde Standard Liege'den ayrılarak Elazığspor'a imza attı. Elazığspor'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Alpaslan 29 maçta 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

2018 yazında Göztepe'ye transfer olan Alpaslan Öztürk Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında çıktığı 54 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Alpaslan Öztürk sağ bek, stoper ve ön libero pozisyonlarında oynuyor. (Ajansspor)

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