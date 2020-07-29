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Futbol
Haber Giriş: 29.07.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Emre Akbaba kararı! Sözleşme...

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Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da Emre Akbaba kararı! Sözleşme...
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Galatasaray yönetimi, yıllık 9.2 milyon TL kazanan Emre Akbaba ile temaslara başladı. Deneyimli yıldız takımda kalmak isterken, ücretini düşürüp kontratını uzatmaya da sıcak bakıyor.

2018 yazında F.Bahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödedi.

Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 1 senede iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.

10 NUMARAYA HAZIR

Belhanda'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. Özel maddeyle euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, "Sana 4 milyon euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz" dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek. (Sabah)

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasarayda Emre Akbaba kararı Sözleşme...

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