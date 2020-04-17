Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'da 3 futbolcu yolun sonuna geldi!

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda kiralıklar dışında 4 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Nagatomo Japonya'ya, Mariano Brezilya'ya dönecek. 35 yaşındaki Selçuk İnan da büyük olasılıkla futbolu bırakacak ve sarı-kırmızılı kulüpte antrenörlüğe adım atacak.

Donk ise ücretinde indirime gitmesi halinde bir yıl daha Galatasaray'da kalacak. Terim'in stoper, ön libero ve forvette jokeri olan Donk, sezonun ikinci yarısında Luyindama'nın boşluğunu doldururken, profesyonelliği ile de arkadaşlarına örnek teşkil etti. 34 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile göz dolduran Hollandalı oyuncuya yönetim, yeni sözleşme önerme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, 2.2 milyon Euro garanti para kazanan Donk'tan ücretini yüzde 30 indirmesini isteyecek. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan 34 yaşındaki oyuncu düzenini bozmak istemediği için fedakârlığa hazır görünüyor. (Sabah)





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