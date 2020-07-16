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Basketbol
Haber Giriş: 16.07.2020 - 13:00,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton ile anlaşmaya vardı!

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Son dakika transfer haberleri | Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton ile anlaşmaya vardı!
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Galatasaray Doğa Sigorta'nın Maccabi Rishon'dan Alex Hamilton ile 1+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Galatasaray Doğa Sigorta, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile yola devam edilmesinin ardından transferde vites arttırdı.

beIN Sports'un haberine göre Galatasaray Doğa Sigorta, Maccabi Rishon'dan Alex Hamilton ile 1+1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Oyun kurucu pozisyonunda görev alan 26 yaşındaki basketbolcu, 2 senedir İsrail'de oynuyordu.

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton ile anlaşmaya vardı

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