Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Trezeguet'ye formayı giydirdi

Kiralık gittiği Club Brugge’le yolları ayrılan Mbaye Diagne, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Fatih Terim’in yaz kampında denemek istediği 28 yaşındaki santrfor, Sarı-Kırmızılı ekibin 1. golcüsü olabilir. Üstelik bu kez yalnız da değil. Diagne’nin Kasımpaşa’daki partneri, birlikte müthiş istatistiklere imza attığı Trezeguet de Florya yolcusu olacak gibi görünüyor. Galatasaray’ın, Premier Lig’den düşmesine kesin gözüyle bakılan Aston Villa’dan kiralamak istediği Trezeguet ile ilgili, Diagne’den heyecan uyandıran bir paylaşım geldi.

‘O günü iple çekiyorum’

Senegalli golcü, hem kendisine hem de Trezeguet’ye Galatasaray formasının giydirildiği bir görseli paylaşarak, “Kardeşim, senin için en iyisini diliyorum” diye yazdı ve tekrar buluşacakları günü iple çektiğini ifade etti.









Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Trezeguet’nin Galatasaray’a 1 yıllık kiralık olarak gelmesi ve Onyekuru’nun yerine sol kanada geçmesi bekleniyor.

Bu arada 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, Aston Villa’nın Crystal Palace’ı 2-0 yendiği son maçta zaferi getiren golleri atarak, takımının ligde kalma ümitlerini yeşerten isim oldu.

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