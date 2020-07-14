MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Trezeguet'ye formayı giydirdi
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Trezeguet'ye formayı giydirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.07.2020 - 08:54,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Trezeguet'ye formayı giydirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Trezeguet'ye formayı giydirdi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Trezeguet için şaşırtan bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın golcüsü, paylaştığı görselle kafaları karıştırdı.

Kiralık gittiği Club Brugge’le yolları ayrılan Mbaye Diagne, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Fatih Terim’in yaz kampında denemek istediği 28 yaşındaki santrfor, Sarı-Kırmızılı ekibin 1. golcüsü olabilir. Üstelik bu kez yalnız da değil. Diagne’nin Kasımpaşa’daki partneri, birlikte müthiş istatistiklere imza attığı Trezeguet de Florya yolcusu olacak gibi görünüyor. Galatasaray’ın, Premier Lig’den düşmesine kesin gözüyle bakılan Aston Villa’dan kiralamak istediği Trezeguet ile ilgili, Diagne’den heyecan uyandıran bir paylaşım geldi. 

‘O günü iple çekiyorum’

Senegalli golcü, hem kendisine hem de Trezeguet’ye Galatasaray formasının giydirildiği bir görseli paylaşarak, “Kardeşim, senin için en iyisini diliyorum” diye yazdı ve tekrar buluşacakları günü iple çektiğini ifade etti.

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe mi Galatasaray mı Trezeguetye formayı giydirdi


Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Trezeguet’nin Galatasaray’a 1 yıllık kiralık olarak gelmesi ve Onyekuru’nun yerine sol kanada geçmesi bekleniyor.

Bu arada 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet, Aston Villa’nın Crystal Palace’ı 2-0 yendiği son maçta zaferi getiren golleri atarak, takımının ligde kalma ümitlerini yeşerten isim oldu.

Son Dakika Transfer Haberleri | Fenerbahçe mi Galatasaray mı Trezeguetye formayı giydirdi

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle