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Haber Giriş: 06.09.2020 - 21:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fatih Terim onay verdi, Galatasaray'dan takas operasyonu

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fatih Terim onay verdi, Galatasaray'dan takas operasyonu
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesiyle birlikte flaş bir transfer takası gerçekleşti.

Galatasaray, bir orta saha oyuncusunu verip Fatih Terim’in onayıyla bir orta saha, bir de sol kanat transfer etti.

SANCAKTEPE VE BANDIRMA'YA GÖNDERİLDİ

Galatasaray’da altyapıdan yetiştikten sonra profesyonel olan Birhan Vatansever sonrasında Bandırma’nın yolunu tutmuştu. Sonrasında yeniden bonservisiyle alınan 1997 doğumlu futbolcu, önce İnegöl’e kiralanmış sonra da Sancaktepe ve Bandırma’ya geçici olarak gönderilmişti.

Son Dakika Transfer Haberleri | Fatih Terim onay verdi, Galatasaraydan takas operasyonu

Birhan için bu defa Altınordu devreye girince teknik direktör Fatih Terim’in de onayıyla Ege temsilcisinden iki oyuncu istendi. Biri 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Sarper Çağlar, diğeri de yine 2003 doğumlu orta saha Efe Mustafa Çetin...

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALMA ŞARTI

Altınordu bir sonraki satıştan pay almak şartıyla Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim’in çok umutlu olduğu gençler yeni sezonda Galatasaray forması için ter dökecek. Birhan ise Altınordu bünyesindeki Niğde Anadolu’da forma giyecek.(Ajansspor)

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