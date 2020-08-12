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Haber Giriş: 12.08.2020 - 19:03,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Fabrice N'Sakala resmen Beşiktaş'ta!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Fabrice N'Sakala resmen Beşiktaş'ta!
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala transferini duyurdu. N'Sakala'nın gitar çaldığı videoda, 30 yaşındaki oyuncunun, "Merhaba Beşiktaş, ben Fabrice N'Sakala" sözleri de yer aldı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden de transferle ilgili olarak, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

⚡ Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N’Sakala pic.twitter.com/1150kuwnyD

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