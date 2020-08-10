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GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı
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DHA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı

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Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Recep Niyaz’la 2 yıllığına yeni anlaşmaya vardı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan ve sportif direktör Burak Özsaraç’la bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar yeşil-siyahlı yapan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz’la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, "Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Son dakika transfer haberleri | Denizlisporda Recep Niyazın sözleşmesi uzatıldı

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