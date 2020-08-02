MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Denizlispor, Galatasaray'dan Sekidika ile görüştü!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Denizlispor, Galatasaray'dan Sekidika ile görüştü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 14:28,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Denizlispor, Galatasaray'dan Sekidika ile görüştü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberleri | Denizlispor, Galatasaray'dan Sekidika ile görüştü!
Abone Olgoogle-news

Yukatel Denizlispor, Galatasaray'da forma giyen Jesse Sekidika ile transfer görüşmelerine başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Galatasaray'da forma giyen Jesse Sekidika'yı gündemine aldı.

Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Denizlispor'un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Galatasaray'ın Sekidika'nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

Galatasarayın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor' dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Ligde 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.

Son Dakika Transfer Haberleri | Denizlispor, Galatasaraydan Sekidika ile görüştü

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle