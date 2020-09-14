Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı!
Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, hafta içinde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Josef de Souza ile sözleşme imzaladı.
Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübe 1+1 yıllığına imza attı.
Souza'nın Beşiktaş'ın 1.3 milyon euro kazanacağı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Josef de Souza, İstanbul'daki ilk açıklamasında "Tekrar İstanbul’a geldiğim için ve Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum. İstanbul benim ikinci yuvam. Beşiktaş beni evime geri getirdi. Beşiktaş’a çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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