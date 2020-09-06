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Haber Giriş: 06.09.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Enzo Roco'nun ayrılığını resmen açıkladı

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Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Enzo Roco'nun ayrılığını resmen açıkladı
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Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

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