Son Dakika Transfer Haberi | Zlatan Ibrahimovic Milan ile yeniden anlaştı!
İtalya Serie A ekibi Milan'da İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile 1 yıl sözleşme imzalandı.
Milan ile Zlatan Ibdahimovic arasındaki sözleşme görüşmeleri mutlu sonla bitti. 38 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 yıl daha Milan'da forma giyecek.
Zlatan Ibrahimovic, Twitter hesabından Milan'ı etiketleyerek; "Daha önce dediğim gibi, yeni ısınıyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı.
Zlatan ayrıca paylaşımında forma numarasının 11 olacağını da duyurdu.
Ibrahimovic geçen sezon devre arasında katıldığı Milan'da çıktığı 20 maçta 11 gol atıp 5 asist yapmıştı.
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