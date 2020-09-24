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Son Dakika Transfer Haberi | Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'da!
Vincent Aboubakar, prensipte anlaşma sağladığı Beşiktaş için İstanbul'a iniş yaptı.
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.
Detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek olan Aboubakar, oynamasına engel bir durum olmaması durumunda Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.
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