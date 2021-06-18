Son Dakika Transfer Haberi: Umut Bulut'un yeni takımı belli oldu!

Süper Lig tarihinde 515 maçla en çok maça çıkan oyuncu rekorunu geçen sezon kıran Umut Bulut, rotasını 1.Lig'e çevirdi.

Ajansspor'un haberine göre Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu Umut Bulut, Spor Toto 1.Lig'in yeni takımı Eyüpspor ile anlaştı.

163 golle 100'ler kulübünde de yer alan 1983 doğumlu oyuncu geçen sezon 34 resmi maçta 4 gol atmıştı. Eyüpspor bir başka deneyimli golcü Bogdan Stancu ile de anlaştı.