Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Sörloth transferinde flaş gelişme!

Alexander Sörloth’un yerine Patson Daka’yı kadrosuna katmayı hedefleyen Leipzig, Leicester City’den transfer çalımı yemek üzere...

İngiliz basını, Leicester’ın yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Patson Daka’yı Salzburg’dan kadrosuna katacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Trabzonspor -Sörloth-Leipzig üçgeninde süreç uzayacak.

Bordo Mavililer, haftalardır Bundesliga ekibinin Norveçli forvetle ilgili karar vermesini bekliyor. Alman medyası her ne kadar Sörloth’un kiralanacağını yazsa da bu konuda netleşmiş bir durum yok.

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