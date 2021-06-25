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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Trabzonsporlu Diabate'ye talip çıktı!

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Son Dakika Transfer Haberi... Trabzonsporlu Diabate'ye talip çıktı!

Trabzonspor'un futbolcusu Fousseni Diabate’ye Süper Lig'den talip çıktı.

Trabzonspor'da 2023’e kadar sözleşmesi bulunan ve geçen sezon devre arasında bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe’de kiralık oynayan Fousseni Diabate’yi bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Giresunspor kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzon tarafından devre arasında Göztepe’ye kiralanan Malili sağ kanat, 18 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.

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