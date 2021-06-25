Son Dakika Transfer Haberi... Trabzonsporlu Diabate'ye talip çıktı!

Trabzonspor'da 2023’e kadar sözleşmesi bulunan ve geçen sezon devre arasında bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe’de kiralık oynayan Fousseni Diabate’yi bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Giresunspor kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon ilk yarıda 6 maçta formasını giydiği Trabzon tarafından devre arasında Göztepe’ye kiralanan Malili sağ kanat, 18 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.