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Haber Giriş: 28.07.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır teklifine cevap...

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Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır teklifine cevap...
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Trabzonspor, Sheffield United'ın Uğurcan Çakır için yaptığı transfer teklifini az bulup teklifi yükseltmesini istedi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ın adı sık sık Liverpool, Sevilla, Manchester United gibi takımlarla anılmıştı. Ve sezonun bitmesiyle birlikte milli kaleci için ilk teklif Premier Lig ekibi Sheffield United'dan geldi. Ancak 15 milyon Euro bordo-mavililerce yeterli bulunmadı.

İngiliz ekibine, "Daha yüksek rakamlarla gelirseniz değerlendirebiliriz" cevabı verilirken, Sheffield United'ın ise Uğurcan konusunda ısrarcı olduğu ancak çok yüksek rakamlara çıkma düşüncesinin de bulunmadığı öğrenildi.

Uğurcan Çakır da, "Kulübümün çıkarları neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya hazırım" demekle yetindi. (Sabah)

Son Dakika Transfer Haberi |Trabzonspordan Uğurcan Çakır teklifine cevap...

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