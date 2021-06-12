Son dakika transfer haberi... Trabzonspor'da yerli operasyonu! Sol bek için...

Kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunan Trabzonspor, 8+6 yabancı kuralı nedeniyle transfer planlamasında mecburi değişikliğe gidiyor.

Bu doğrultuda yerli oyunculara yönelen bordo mavililer, milli sol bek Umut Meraş’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

PLANLAR DEĞİŞTİ, SOL BEKTE İBRE UMUT’A DÖNDÜ

Sol bek ve forvet için de birer yabancı oyuncu daha kadrosuna katma noktasında uzun süredir çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde, bu mevkiler için alternatifli bir transfer listesi oluşturuldu. Forvet hattı için eski oyuncusu Sörloth’tan umudunu kesmeyen ancak bu transferin gerçekleşmemesi durumunda buraya kaliteli bir yabancı isim takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer, en ihtiyaçlı bölgelerin başında gelen sol bek için de yabancı kuralı nedeniyle ibresini milli oyuncu Umut Meraş’a çevirdi. Fransız kulübü Le Havre’nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu transferde de yol alamayan ancak girişimlerine devam eden bordo-mavililer, bir taraftan da kadroda yabancı kontenjanında yer açmaya çalışacak ve buna göre listesindeki yabancı isimlere de yönelebilecek.

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