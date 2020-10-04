Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo bitmek üzere

Trabzonspor'da uzun süredir devam eden stoper çalışmaları sonucunu verdi... Bordo-Mavililer, daha önce Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Maliyeti nedeniyle vazgeçtik" dediği Palmeiras'lı Vitor Hugo transferinde sona geldi.

Erik Sviatchenko'nun Midtjylland'la, Şampiyonlar Ligi bileti alması sonrasında takımında kalmaya karar vermesi sonrasında rota yeniden Brezilyalı oyuncuya çevrilmişti.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Fırtına'nın, 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 75'i için 3 milyon Euro'luk teklifi kabul edildi. Hugo da yıllık 1.3 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşmeye 'evet' dedi. Başarılı stoperin bugün Trabzon'da olacağı ve sağlık kontrollerinden geçirileceği öğrenildi. (Fanatik)

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!