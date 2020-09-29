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Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da iki ayrılık...

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Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor'da iki ayrılık...
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Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da iki ayrılık yaşandı.

Bordo-mavili kulüp, genç futbolcuları Abdurrahim Dursun ile Rahmi Anıl Başaran'ı TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı.

21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonsporda iki ayrılık...

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