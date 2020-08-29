Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Wahbi Khazri ile anlaştı!

Wahbi Khazri ile el sıkışan Trabzonspor'un opsiyonlu kiralama teklifine Fransız kulübü de olumlu bakıyor.

Ancak St.Etienne’in satın alma opsiyonu için belirlediği 8 milyon euro çok bulundu. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Fransız internet sitesi FootMercato da Tunuslu forvetin Trabzonspor forması giymeye ikna edildiğini belirtti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Opsiyonlu kiralama teklifine olumlu bakan St.Etienne'in satın alma maddesini 8 milyon Euro'ya çıkardığı ve Trabzonspor'un bu rakamı indirmek istediği de haberde yer aldı. Bordo-mavililerin hedefi, 4 milyon Euro gibi bir satın alma opsiyonu ile bu transferi bitirmek.

St.Etienne teklifi kabul ederse Tunuslu golcü, Karadeniz ekibine transfer olacak.

Kariyeri boyunca 344 maça çıkan ve 81 gol atıp, 57 gol pası veren 29 yaşındaki Khazri, Tunus A Milli Takımı ile 53 maça çıktı ve 19 gol buldu. Golcü futbolcu, Temmuz 2018'de Sunderland'den St.Etienne'e 7 milyon Euro'ya transfer olmuştu. (Sabah)

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