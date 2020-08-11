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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı!
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 19:00,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı!

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Son Dakika Transfer Haberi | Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı!
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Alanyaspor'dan ayrılan Papiss Cisse, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı.

35 yaşındaki golcü futbolcu, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti.

Bu hareket, Cisse'nin Fenerbahçe yerine Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

Son Dakika Transfer Haberi | Papiss Cisse, Beşiktaşı takibe aldı

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