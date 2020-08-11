Son Dakika Transfer Haberi | Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı!

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı.

35 yaşındaki golcü futbolcu, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti.

Bu hareket, Cisse'nin Fenerbahçe yerine Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

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