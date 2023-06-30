Son dakika transfer haberi: Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı, Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı! Daniel Amartey, İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yardımcı antrenör Burak Yılmaz’dan sonra Bursaspor’dan eski talebesi Ozan Tufan ile A Milli Takım’da birlikte çalıştığı Yusuf Yazıcı’yı siyah beyazlı takıma gelmeye ikna etti.

46 MAÇTA OYNATTI FENERBAHÇE’YE GiTTi

Bursaspor’da görev yaptığı 2014- 15 sezonunda Şenol Güneş güvendiği Ozan Tufan’a 46 maçta şans verirken o zaman 19 yaşında olan genç futbolcu da 3 gol, 9 asistle yıldızlaşıp 7 milyon Euro’ya Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Halen İngiltere’de Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de forma giyen tecrübeli futbolcu, eski teknik direktörü Şenol Güneş ile yeniden doğma şansını kaçırmak istemezken yönetim Championship ekibi ile bonservis pazarlıklarına başladı.

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YUSUF YAZICI iLE HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

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Fransa’da Lille forması ile istikrarlı bir performans sergileyen, sonrasında kiralık olarak transfer olduğu CSKA Moskova’da da başarılı grafiğini sürdüren Yusuf Yazıcı geride kalan sezonu kiralık geçirdiği eski takımı Trabzonspor’da umduğunu bulamadı. Yeniden çıkış arayan 26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ile her konuda anlaşırken 2024 yazında Lille Kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Yusuf Yazıcı için Fransız ekibine 1 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek.

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SÖNÜK YILDIZLAR ONUNLA ‘GÜNEŞ’ GiBi PARLIYOR

Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı, Şenol Güneş ile eski günlerine dönmek isterken birçok oyuncu deneyimli teknik adamla yıldızını yeniden parlattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’de umduğunu bulamayan Burak Yılmaz’dan Trabzon’da yaşadığı hayal kırıklığı sonrası Bursa’ya dönen Volkan Şen’e, kariyeri düşüşteyken kiralık geldiği Beşiktaş’ta gol kralı olan Gomez’den 2. döneminde büyük bir çıkışa imza atan Quaresma’ya, Bilic’le kayıpken takımın en önemli ismi olan Oğuzhan’dan rekor transferle İngiltere’ye giden Cenk’e kadar birçok isim Güneş ile yeniden doğdu.

AMARTEY HAFTA BAŞI iSTANBUL’DA

Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı ile her konuda anlaşan Beşiktaş stoper konusunda da uzun zamandır gündemde olan Daniel Amartey ile anlaşmaya çok yakın. Leicester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Ganalı futbolcunun imza parası istemesi nedeniyle görüşmeler tıkanırken tarafların orta yolu bulduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun hafta başı İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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