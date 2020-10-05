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Haber Giriş: 05.10.2020 - 20:41 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Nikola Kalinic resmen Hellas Verona'da

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Son dakika transfer haberi | Nikola Kalinic resmen Hellas Verona'da
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İtalyan ekibi Hellas Verona, Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Hırvat golcü Nikola Kalinic, İtalya'nın Hellas Verona takımıyla sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki golcünün kendisini 2 yıllığına Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Son olarak İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Kalinic, başkent ekibiyle çıktığı 19 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi | Nikola Kalinic resmen Hellas Veronada

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