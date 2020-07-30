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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Mustafa Kapı'nın yeni takımını duyurdular!
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Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:27,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Mustafa Kapı'nın yeni takımını duyurdular!

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Son Dakika Transfer Haberi | Mustafa Kapı'nın yeni takımını duyurdular!
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Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra sarı kırmızılı kulüp ile yollarını ayıran Mustafa Kapı'nın da Burak Yılmaz gibi Lille takımına transfer olacağı iddia edildi.

Fransa Ligi takımlarından Lille, bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı için bir süredir Lille iddiaları vardı.

İtalyan basınının haberine göre ise bu transfer artık sonlandı. İtalyanlara göre Mustafa Kapı, Fransız ekibiyle sözleşme imzalamaktan bir adım uzakta...

Genç futbolcu, Lille ile sözleşme imzalarsa Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra takımın dördüncü Türk futbolcusu olacak.

Son Dakika Transfer Haberi | Mustafa Kapının yeni takımını duyurdular

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