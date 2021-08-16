Son dakika transfer haberi: Morutan için Becali'den Fatih Terim'e mesaj: '3 milyon Euro'ya satıyorum'
Galatasaray'ın yüksek bonservis bedeli sebebiyle resmi hamle yapmadığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan için FCSB Başkanı Gigi Becali'den sürpriz bir açıklama geldi. Becali, Fatih Terim'e seslendi ve oyuncuyu alabileceğini söyledi.
Spor Arena Dış Haber - Romanya ekibi FCSB'nin sahibi ve başkanı olan Gigi Becali, dün akşam Rapid Bükreş'e 1-0 yenildikleri maç sonrası Morutan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.
Morutan'ın son maçlarda çok kötü oynadığını söyleyen Becali; "Hiç sorumluluk almadı, sürekli toptan kaçtı. Gözlerime inanamadım. Aptalca şeyler yaptı maç boyunca. Fatih Terim'e haber verin, Morutan için 3 milyon Euro istiyorum. Eğer istiyorlarsa 3 milyon Euro'yu verip oyuncuyu alabilirler." dedi.
DAHA ÖNCE DE BÖYLE KONUŞMUŞTU
Becali, 2 hafta önce de benzer bir açıklama yapmış ve 10 milyon Euro istediği Morutan'ın bu performansıyla 3 milyon Euro bile etmeyeceğini söylemişti: "Galatasaray'ın yerinde olsam o kadarını vermezdim. Morutan'ın son 3 maçını gördükten sonra vermezdim. Şu anda 3 milyon Euro bile etmez. Şu an değeri 3 milyon Euro bile değil ama yine de 8 milyon Euro'ya vermem. Türklerin ne kadar verdiğini bilmiyorum çünkü resmi olarak kimseyle görüşmedim."
BURAK ELMAS: GÖRÜŞME OLMAYACAK
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Genel Kurul toplantısı sonrası Morutan ile ilgili; "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak." demişti.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncudan yüksek bonservis bedeli sebebiyle vazgeçtiği biliniyor.