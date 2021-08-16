Son dakika transfer haberi: Morutan için Becali'den Fatih Terim'e mesaj: '3 milyon Euro'ya satıyorum'

Spor Arena Dış Haber - Romanya ekibi FCSB'nin sahibi ve başkanı olan Gigi Becali, dün akşam Rapid Bükreş'e 1-0 yenildikleri maç sonrası Morutan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

Morutan'ın son maçlarda çok kötü oynadığını söyleyen Becali; "Hiç sorumluluk almadı, sürekli toptan kaçtı. Gözlerime inanamadım. Aptalca şeyler yaptı maç boyunca. Fatih Terim'e haber verin, Morutan için 3 milyon Euro istiyorum. Eğer istiyorlarsa 3 milyon Euro'yu verip oyuncuyu alabilirler." dedi.

DAHA ÖNCE DE BÖYLE KONUŞMUŞTU

Becali, 2 hafta önce de benzer bir açıklama yapmış ve 10 milyon Euro istediği Morutan'ın bu performansıyla 3 milyon Euro bile etmeyeceğini söylemişti: "Galatasaray'ın yerinde olsam o kadarını vermezdim. Morutan'ın son 3 maçını gördükten sonra vermezdim. Şu anda 3 milyon Euro bile etmez. Şu an değeri 3 milyon Euro bile değil ama yine de 8 milyon Euro'ya vermem. Türklerin ne kadar verdiğini bilmiyorum çünkü resmi olarak kimseyle görüşmedim."

BURAK ELMAS: GÖRÜŞME OLMAYACAK

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Genel Kurul toplantısı sonrası Morutan ile ilgili; "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak." demişti.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncudan yüksek bonservis bedeli sebebiyle vazgeçtiği biliniyor.