Son Dakika Transfer Haberi: Michy Batshuayi indirimi kabul etti! Geliyor...

Santrfora Michy Batshuayi takviyesi yapmayı çok isteyen Beşiktaş, Chelsea ile temaslarını sıklaştırdı.

Sabah'ın haberine göre; İngiliz kulübü, geçtiğimiz sezon sözleşmesini uzatarak Crystal Palace'a kiraladığı 27 yaşındaki oyuncuda yine aynı yöntemi uygulamak istiyor.

Beşiktaş cephesi ise bu durumda oyuncuyu bedelsiz kiralayarak gelecek sezon için satın alma opsiyonuyla transfer etmenin peşinde...

İngilizler'in "4 milyon Pound maaşının tamamını karşılarsanız olur" yanıtı siyah-beyazlılar için yüksek olsa da Belçikalı futbolcunun maaşından feragat ederek indirim yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Menajeriyle kurulan ilk temasta Beşiktaş'ın santrfor için ayırdığı 2.5-3 milyon Euro seviyelerinde maaşla transferin gerçekleşebileceği düşüncesi hakim oldu.

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!