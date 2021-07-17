Son dakika transfer haberi: Manisa FK, Dever Orgill'i resmen açıkladı! Usain Bolt detayı...

Manisa FK'nın yaptığı video paylaşımında Jamaikalı Orgill'in gol sevinçlerinde efsane atlet Usain Bolt'tan esinlendiğini anlatması dikkat çekti.

Orgill videoda; "Usain Bolt benim içn bir efsane. Gol attığım zaman bile onun gibi seviniyorum." sözlerini kullanıyor.

Bu paylaşımdan dakikalar sonra da Manisa FK, Orgill'i renklerine bağladığını duyurdu.