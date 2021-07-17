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Son dakika transfer haberi: Manisa FK, Dever Orgill'i resmen açıkladı! Usain Bolt detayı...
TFF 1. Lig'in yeni takımı Manisa FK, son olarak Antalyaspor forması giyen hücum oyuncusu Dever Orgill'i transfer ettiğini açıkladı.
Manisa FK'nın yaptığı video paylaşımında Jamaikalı Orgill'in gol sevinçlerinde efsane atlet Usain Bolt'tan esinlendiğini anlatması dikkat çekti.
Orgill videoda; "Usain Bolt benim içn bir efsane. Gol attığım zaman bile onun gibi seviniyorum." sözlerini kullanıyor.
Bu paylaşımdan dakikalar sonra da Manisa FK, Orgill'i renklerine bağladığını duyurdu.