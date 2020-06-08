Son dakika transfer haberi | Lucescu, Belhanda'yı istiyor...

Lig sonunda transferine kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda konusunda detaylar belli olmaya başladı. Al Hilal’in hocası Razvan Lucescu Faslı yıldızı mutlaka kadrosunda isterken, Arap kulübü yıllık 5 milyon Euro maaşı gözden çıkartmıştı.

Fas basınına göre bonservis olarak da Galatasaray’a 5 milyon Euro teklif edildi. Pazarlıklarda bu rakamın bir miktar daha yukarı çıkması bekleniyor. Belhanda da menajerine, “Lig bitsin, transferi netleştirelim” talimatı vermişti.

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