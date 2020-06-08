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Futbol
Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Lucescu, Belhanda'yı istiyor...

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Son dakika transfer haberi | Lucescu, Belhanda'yı istiyor...
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Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına yüksek ihtimalle bakılan Younes Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.

Lig sonunda transferine kesin gözüyle bakılan Younes Belhanda konusunda detaylar belli olmaya başladı. Al Hilal’in hocası Razvan Lucescu Faslı yıldızı mutlaka kadrosunda isterken, Arap kulübü yıllık 5 milyon Euro maaşı gözden çıkartmıştı.

Fas basınına göre bonservis olarak da Galatasaray’a 5 milyon Euro teklif edildi. Pazarlıklarda bu rakamın bir miktar daha yukarı çıkması bekleniyor. Belhanda da menajerine, “Lig bitsin, transferi netleştirelim” talimatı vermişti.

Son dakika transfer haberi | Lucescu, Belhandayı istiyor...

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