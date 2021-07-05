Son Dakika Transfer Haberi: Leeds United, Ezgjan Alioski ayrılığını resmen duyurdu! Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig ekiplerinde Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde yer alan Makedon sol bek Alioski'nin Leeds'le sözleşme uzatmadığı ve takımla yollarını ayırdığı açıklandı.

Leeds United'dan yapılan açıklamada, 4 yıl formasına giyen Ezgjan Alioski'ye teşekkür edilirken oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

İngiliz basınında Galatasaray'ın 29 yaşındaki sol beki kadroya katmak istediği belirtilirken Trabzonspor'un da başarılı oyuncu için devrede olduğu iddia ediliyor.

32 MAÇTA 2 GOL ATTI

Leeds'e 2017 yılında İsviçre ekibi Lugano'dan kadroya dahil olan Ezgjan Alioski, bu sezon takımın değişmez futbolcusu oldu.

Premier Lig'de 32 maça çıkan başarılı sol bek, 32 maçta 2 gole imza attı.

EURO 2020'DE AĞLARI SARSTI

Alioski, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya forması ile çıktığı 3 müsabakada 1 gole imza attı.

Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 8 gol attı.