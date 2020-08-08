Son Dakika Transfer Haberi | Kenan Karaman için Galatasaray derken Trabzonspor...

Trabzonspor’un transfer listesine son giren isim Milli oyuncu Kenan Karaman oldu. Fortuna Düsseldorf forması giyen hücumcu için yoklamalar başladı.

Transferde son derece yoğun bir mesai geçiren, kadrosunu yerli iskeletle güçlendirmeye devam etmek isteyen Trabzonspor’da listeye giren son isim Kenan Karaman... Fortuna Düsseldorf’un küme düşmesiyle birlikte birçok takımdan teklif almaya başlayan, Galatasaray’ın da radarına olan milli oyuncu için artık Fırtına da devrede.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Sözleşmesinde 2 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Kenan’la menajerler aracılığıyla temaslar başladı. Türkiye seçeneğine sıcak baktığı bilinen futbolcu ikna edilirse Almanlar’la serbest kalma bedeli üzerinden pazarlıklara girişilecek.

Bu sezon 6 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kenan 13 maçta doğrudan forvet olarak oynadı. Forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebilen oyuncu için takımın yeni teknik direktörü Newton’dan da onay çıktı. Yönetim birçok takımı peşine takan, açıklanan her Milli takım kadrosunda da yer bulan oyuncuyu renklerine bağlamak adına şartları zorlayacak. (Fanatik)