Son dakika transfer haberi | Jaka Bijol, Ankaragücü'nü reddetti

MKE Ankaragücü'nün kiralamak istediği futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi. Sloven futbolcunun CSKA ile 2023 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon, CSKA forması ile 38 maça çıkan Bijol, iki gol ve bir asistlik katkı yaptı.

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