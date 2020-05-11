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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 08:49,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan Mario Mandzukic bombası!

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'dan Mario Mandzukic bombası!
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İtalyan basını, menajerler aracılığıyla Mario Mandzukic’in Galatasaray’a önerildiğini yazdı. Falcao’nun transfer olma ihtimaline karşılık 33 yaşındaki Hırvat forvetin listede olduğu belirtildi.

İtalyan basınına göre Falcao’nun gitme ihtimaline karşılık Mandzukic’in listede olduğu vurgulandı. Menajerler tarafından Cim Bom’a önerilen Mandzukic, Ocak ayında Juventus’tan Al Duhail takımına transfer olmuştu.

Katar kulübüyle 2021’in yazına kadar kontratı bulunan Mandzukic’in tekrar Avrupa’ya dönmek istediği ve yeni kulübünde mutlu olmadığı belirtildi. 1.90’lık dev santrfor, Juve’den ayrıldığı dönemde Katar ekibiyle 1.5 yıl için yaklaşık 10 milyon Euro’ya anlaşma sağlamıştı.

Cim Bom, maaşında indirim yapması halinde Radamel Falcao’yu göndermeye sıcak bakmıyor. Ancak Suudi Arabistan kulüplerinin ciddi şekilde istediği Kolombiyalı yıldız için yüksek bir bonservis teklif edilirse, Falcao satılacak. (Fanatik)

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