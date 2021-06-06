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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Galatasaray Halil Dervişoğlu transferi için bir başka forvetini gözden çıkardı!
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Futbol
Haber Giriş: 06.06.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Halil Dervişoğlu transferi için bir başka forvetini gözden çıkardı!

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Halil Dervişoğlu transferi için bir başka forvetini gözden çıkardı!

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor... İngiliz ekibi Brentford'a takas önerisiyle giden ve Mbaye Diagne'yi öneren Galatasaray'ın teklifi reddedildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray 'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, transferin gözdesi haline geldi. 21 yaşındaki forvetin bonservisini elinde bulunduran Brentford, yıldız futbolcuyu kolay bırakmak istemiyor. 73 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselmeyi başaran kırmızı-siyahlılar, yükselen form grafiğiyle A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda kendine yer bulan Halil'i 8-10 milyon euro bandından aşağı bir ücretle elden çıkarmayı düşünmüyor.

Mbaye Diagne önerisi kabul görmedi

Türkiye'den başka talipleri de olan Halil'in EURO 2020'de forma giyip, başarılı bir performans sergilemesi halinde fiyatın daha da yukarı çıkabileceği ifade ediliyor. beIN Sports'un haberine göre; Halil'i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray'ın Brentford'a Mbaye Diagne'yi önerdiği ancak bu teklifin karşılık bulmadığı kaydedildi.

Bonservis bedeli 10 milyon Euro

Sarı Kırmızılıların yeniden kiralama formülünü devreye sokmayı düşündüğü ancak Brentford'un yıldız futbolcuyu kiralamaya yanaşmadığı belirtiliyor. Brentford'un Halil için belirlediği bonservis bedeli ise 10 milyon Euro.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Halil Dervişoğlu transferi için bir başka forvetini gözden çıkardı

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