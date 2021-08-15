Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Doğan Alemdar hamlesi! Görüşmeler başladı...

Galatasaray 'da, yeni sezon öncesi transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılarda Fernando Muslera'nın formsuzluğu dikkat çekti. Avrupa Ligi maçında kaleyi koruyan İsmail Çipe beklentileri karşılayamadı. Bunun üzerine yönetim transfer kararı aldı.

Kale alarm verdi

Cim-Bom’un bu sezon kalede yüzü gülmedi. Üç Avrupa Kupası maçında hatalar yapan, St. Johnstone ile oynanan ilk karşılaşmada da kırmızı kart gören Muslera, cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Teknik direktör Fatih Terim, tecrübesi nedeniyle İsmail Çipe’ye sarıldı. Berk Balaban’ı yedekte tutan, İsmail’e eldivenleri veren Terim, umduğunu bulamadı. 36. dakikadaki bir yan topa çıkamayan İsmail Çipe rahatlıkla uzaklaştırabileceği pozisyonda Kerr’in golüne engel olamadı. Bu golle skor 1-1’e geldi.

Doğan Alemdar için görüşmeler başladı

Galatasaray, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a kancayı taktı. Fanatik'in haberine göre Avrupa kulüplerinin de radarında olan 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılıların resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Adı Fransız takımlarıyla anılan 1.89 boyundaki Doğan Alemdar, Galatasaray'ın isteği sonrası sarı kırmızılılara daha sıcak baktığı belirtildi. Burak Elmas ve yönetimi de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlık masasına oturdu.