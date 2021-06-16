Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da karar verildi! 1+1 yıllık yeni sözleşme...

Ömer Bayram'la 3 yıllık yeni anlaşmaya varan Galatasaray'da gözler Emre Akbaba'ya çevrilmişti.

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren diğer Emre olan Taşdemir sürpriz şekilde nikah tazeledi.

2.5 yıllık Galatasaray kariyerinde sakatlık problemleri yaşayan Emre Taşdemir, yedek sol bek olarak takımda tutuldu ve 1+1 yıl sözleşme imzalandığı öğrenildi. Bu sezon 12 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 asist yapmıştı.