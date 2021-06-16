MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da karar verildi! 1+1 yıllık yeni sözleşme...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da karar verildi! 1+1 yıllık yeni sözleşme...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da karar verildi! 1+1 yıllık yeni sözleşme...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da karar verildi! 1+1 yıllık yeni sözleşme...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'da gözler Emre Akbaba’ya çevrilmişken, sözleşmesi sona eren bir diğer isim olan Emre Taşdemir ile sürpriz şekilde nikah tazelendi. 1+1 yıllık imza atan Emre Taşdemir bu sezon 12 maça çıkmış ve 2 asist yapmıştı.

Ömer Bayram'la 3 yıllık yeni anlaşmaya varan Galatasaray'da gözler Emre Akbaba'ya çevrilmişti.

Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren diğer Emre olan Taşdemir sürpriz şekilde nikah tazeledi.

2.5 yıllık Galatasaray kariyerinde sakatlık problemleri yaşayan Emre Taşdemir, yedek sol bek olarak takımda tutuldu ve 1+1 yıl sözleşme imzalandığı öğrenildi. Bu sezon 12 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 asist yapmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi