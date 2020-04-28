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Futbol
Haber Giriş: 28.04.2020 - 09:28,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Albian Ajeti harekatı

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Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray'da Albian Ajeti harekatı
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Gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan Galatasaray, Florin Andone ile yola devam etmeme kararı aldı. Sarı kırmızılı ekip, Andone'nin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'dan forvet harekatı… Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine West Ham United'da forma giyen Albian Ajeti'yi transfer listesinin başına yazdı.

Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.

KİRALANMASI HEDEFLENİYOR

Takvim'in haberine göre; Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

GELECEK VAAT EDİYOR

23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.

 

Son Dakika Transfer Haberi | Galatasarayda Albian Ajeti harekatı

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