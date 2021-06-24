Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'a yeni orta saha! Feghouli gidiyor, yerine vatandaşı geliyor!

Galatasaray'da yeni yönetimin ve Fatih Terim'in yeniden göreve gelmesinin ardından transfer çalışmaları da aynı hızla başladı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları oynayacak olan Galatasaray'ın takımını güçlendirmek istediği ve transferler yapılacağı ifade ediliyor. Fatih Terim, yönetime transfer listesini verdi.

Sabah'ın haberine göre; Transfer çalışmaları için harekete geçen yeni Galatasaray yönetimi listede olan isimler için girişmlere başladı. Fatih Terim, Gedson Fernandes ve Florentino Luis'in kiralik olarak transfer edilmesi gerektiği raporunu verdi. Bir diğer isim daha ortaya çıktı.

GALATASARAY'A YENİ CEZAYİRLİ: OUNAS

Feghouli'yi gelecek sezon düşünmeyen Cimbom, alternatifini yine aynı ülkeden buldu. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu Ounas'ı transfer listesinin üst sıralarına yazdı. Yönetim, sol ayaklı sağ kanat için şartları zorlama kararı aldı.

OUNAS'IN 1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Kulüp bulması halinde gönderilecek Cezayirli yıldızın yerine oyuncu bakan sarı-kırmızılılar, sağ kanada aradığı ismi İtalya'da buldu: Adam Ounas... Feghouli'nin vatandaşı olan Cezayirli Ounas'ın, kulübü Napoli ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

FEGHOULİ KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Geçen sezonki Trabzonspor derbisinde devrede oyundan alınan Sofiane Feghouli, hocası Fatih Terim'e gösterdiği tepkiyle Galatasaray'daki sonunu hazırlamıştı. Son 6 haftada 1 dakika bile süre almayan Feghouli, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

4 YIL ÖNCE 12 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI

Sol ayağını kullanan ve sağ açıkta oynayan 24 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray transfer listesinde üst sıralara yazdı. Napoli ile temas kurmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Ounas için şartlarını zorlayacak. Fransa pasaportuna da sahip Adam Ounas ayrıca Cezayir Milli Takımı'nda görev yapıyor. Napoli 4 sene önce 12 milyon Euro bonservis ödediği Ounas'ı Nice, Cagliari ve Crotone'ye kiralık yolladı.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Cezayirli göçmen bir ailenin oğlu olan Adam Ounas, 11 Kasım 1996'da Fransa'da doğdu. Ancak milli takım tercihini yaparken kökenlerinin ait olduğu ülkeyi seçti. Sağ kanadın yanı sıra solda ve forvette de görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.