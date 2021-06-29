Son dakika transfer haberi... Galatasaray'a kötü haber! Manchester City'de kaldı

Galatasaray'ın da gündemine gelen Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho, kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 8 sezondur City forması giyen Fernandinho'nun kulübün başarılarında önemli rol oynadığı ve 8 sezonda kazanılan 12 kupada büyük pay sahibi olduğu vurgulandı.

İmzanın ardından konuşan Fernandinho, "Kafamda ve aklımda, burada yapacaklarımı henüz bitirmedim. İşte bu yüzden City'de 1 yıl daha kalmaya ve hedeflere ulaşmada takıma ve kulübe yardım etmeye karar verdim. Hala geliştireceğimiz ve ulaşacağımız hedefler var. Ve açıkçası, benim ve ailem için 1 yıl daha Manchester'da kalmak büyük keyif" ifadelerini kullandı.

Manchester City ile 4 Premier Lig, 6 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 1 Community Shield kazanan Fernandinho, İngiliz ekibi ile toplamda 350 maça çıktı ve 24 gol atıp 31 asist yaptı.

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