Son dakika transfer haberi | Galatasaray'a Jorman Campuzano'dan kötü haber

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın listesinde birçok yıldız var. Bu isimlerden birinin ise Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano olduğu ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılıların Campuzano için Arjantin kulübü Boca Juniors'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı dile getirilirken, Fichajes.net'te konu ilgili önemli bir habere yer verildi.

"BOCA, CAMPUZANO'YU BEDAVA BIRAKMAK İSTEMİYOR"

Haberde "Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu için Boca Juniors'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Arjantin kulübü, yıldız oyuncusundan para kazanmak istiyor. İstenilen bonservis bedelinin ödenmesi durumunda ayrılığa onay verecekler. Boca, şu anda kadrodaki en önemli oyuncu olan Campuzano'yu bedava bırakmak istemiyor.

Orta sahada harika oynuyor ve hem savunmada hem hücumda başarılı bir performans sergiliyor. Kolombiyalı, orta sahanın merkezi için yaratılmış bir oyuncu. Ancak, Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncuyu almak için Boca'nın şartını kabul etmesi gerekecek" ifadeleri kullanıldı. (Sabah)

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!