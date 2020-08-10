Son Dakika Transfer Haberi | Galatasaray Jakub Moder'i istiyor

Polonya basınındaki manşetleri dün Galatasaray süsledi. Sarı-kırmızılı kulübün Lech Poznan'ın sol açığı Kamil Jozwiak için 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı gündemi meşgul etti. Ancak Galatasaray'ın transfer gündemindeki Polonyalı oyuncunun Kamil Jozwiak değil Jakub Moder olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar:



ARAŞTIRMA EKİBİ BULDU, ÖNERDİ

Galatasaray, orta sahasında yeni sezonda köklü değişikliğe hazırlanıyor. Selçuk İnan futbolu bıraktı, Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmeleri sona erdi, Belhanda kadroda düşünülmüyor. Stoperde başarıyla tutan Marcao gibi orta sahaya da scout transferi planlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Polonya'da buldu. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol-5 asiste imza atan Jakub Moder için girişimler başladı.

ASLAN'IN TEKLİFİ 2 MİLYON EURO

21 yaşındaki oyuncu, 6- 8-10 numara pozisyonlarında görev yapıyor ve iki ayağını da kullanıyor. Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder'in transferini G.Saray, 2 milyon Euro'ya bitirmeye çalışıyor. Polonya U-21 Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha oyuncusu ülkesinde geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. (Sabah)

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