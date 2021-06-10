Son dakika transfer haberi! Galatasaray için gemileri yaktı! "Gitmeme izin verin"

Spor Arena Dış Haber - Ana gündem maddesi başkanlık seçimi olan Galatasaray, buna karşın yeni sezonun kadro yapılanmasında hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, eski gözdesinin peşine bir kez daha düştü.

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, Bournemouth forması giyen orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yla yeniden ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'e yükselme hedefiyle sezona başlayan ancak başarılı olamayan Bournemouth'ta Lerma, bir sezon daha alt ligde mücadele etmek istemediğini kulüp yönetimine iletti.

"GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİN"

Avrupa'da birçok takımın ilgilendiği Kolombiyalı orta saha oyuncusuna en ciddi talibin Galatasaray ile İspanyol ekibi Valencia'nın olduğu belirtilirken, Lerma'nın da Bournemouth'tan, bu iki takımdan gelecek tekliflerin değerlendirmesini istediği kaydedildi.

Haberde, Galatasaray'ın resmi olarak Bournemouth ile temasa geçtiği ancak ekonomik şartlarda anlaşmanın henüz çok az bir ihtimal olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Falcao'nun da içinde olduğu yeni bir yapılanmada, Lerma'ya önemli bir görev vereceği öne sürüldü.

1.5 MİLYON POUNDA KİRALAMAYA SICAK BAKIYORLAR

2018 yılında Levante'den 28 milyon euroya transfer olarak Bournemouth tarihinin en pahalı oyuncusu olan 1994 doğumlu Jefferson Lerma'yla Galatasaray ve Valencia'nın yanı sıra 2 Premier Lig ekibinin de talip olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin düşük bir bedele bonservisini vermeyi düşünmediği Lerma için 1.5 milyon poundluk kiralama bedeli talep edeceği kaydedildi.

İngiliz ekibinin, Copa America için Kolombilya Milli Takımı kadrosunda bulunan başarılı orta saha oyuncusunun turnuvada göstereceği performansla göre transferde adımlar atacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla 48 maça çıkan Jefferson Lerma, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

GELİRSE 7. KOLOMBİYALI OLACAK

Galatasaray eğer Lerma'yı transfer ederse, başarılı orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 7. Kolomibiyalı futbolcu olacak.

Sarı-kırmızılı takımda daha önce Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino ve Radamel Falcao forma giymişti.

FALCAO HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Halen Galatasaray kadrosunda bulunan Radamel Falcao yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaşarken, geçtiğimiz sezon sadece 18 maçta süre almış ve 9 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

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