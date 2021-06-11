Son dakika transfer haberi... Galatasaray Aytaç Kara'yı da açıkladı!

Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ün ardından bir transferi daha duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte KAP bildirimi;

Profesyonel Futbolcu Aytaç Kara ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AYTAÇ KARA: ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Aytaç Kara Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde kendisini Galatasaray’a bağlayan imzayı attı. Başkan Mustafa Cengiz’in video konferans yöntemi ile katıldığı imza töreni, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile yeni transferler Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Aytaç Kara Galatasaray’da şampiyonluklar yaşamak istediğini belirterek, “Abdurrahim başkanımızın dediği gibi evime geldim. Çünkü burası benim hayalimdi. Ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü karar çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. İki seneden beri taraftarlarımızla covid sebebiyle birlikte değiliz. Bu bizim için çok zor bir süreçti. Önümüzdeki sezon sağlıklı bir şekilde taraftarlarımızla, bu büyük camia ile şampiyonluklara kaldığımız yerden devam ederiz. Buna inancım tam. Bunun için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Şu anda kelimelerle mutluluğumu anlatamam. Başkanımın da dediği gibi evime hoş geldim tekrar.” dedi.

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