Son Dakika Transfer Haberi | Fode Koita'dan Beşiktaş'a mesaj

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Fode Koita'nın kariyerini siyah beyazlı forma altında sürdürme konusunda yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

beIN Sports'un haberine göre 2016 yılı Ocak ayından bu yana Kasımpaşa'da top koşturan Gineli forvetin, Beşiktaş'a gitmeyi istediği ifade edildi. Siyah beyazlı ekipte top koşturma fikrine çok sıcak bakan 29 yaşındaki yıldız golcünün, Beşiktaş'tan gelen teklifi önemli bir fırsat olarak gördüğü belirtildi.

Fode Koita'nın lacivert beyazlı ekiple 2021 yılı Temmuz ayına kadar kontratı bulunuyor. Ancak Beşiktaş'ın ciddi ilgisine rağmen Kasımpaşa yönetiminin Gineli forvetin ayrılmasına onay vermediği bildirildi.

THIAM'DAN SONRA KOITA...

Özellikle Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye gitmesiyle forvet bölgesinde önemli bir ismini kaybeden lacivert beyazlılarda Koita'nın boşluğunu doldurulmasının zor olduğu düşünülüyor ve kulüp yönetimi bu nedenle 29 yaşındaki golcünün elden çıkarılması fikrine hiç sıcak bakmıyor...

Beşiktaş'ın ise Koita konusunda ısrarının devam ettiği ve kısa zaman içerisinde Kasımpaşa ile masaya oturmayı planladığı kaydedildi.

Lacivert beyazlıların 2015-2016 sezonunun devre arasında Blackburn Rovers'tan 300 bin Euro karşılığında renklerine bağladığı Fode Koita, 4.5 sezondur top koşturduğu Süper Lig'de toplam 87 karşılaşmaya çıktı ve 23 gol atarken, 10 da asist yaptı.

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